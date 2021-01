ग्रामपंचायत निवडणूक: तुमच्या गावातील मतदार यादी, उमेदवार आणि त्यांचं निवडणूक प्रतिज्ञापत्र कसं पाहायचं?

मतदार यादी कशी पाहायची?

या वेबसाईटवरील उजवीकडच्या Go to New Website या पर्यायावर क्लिक केलं की एक नवीन पेज ओपन होईल.