अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार एका मताने कसं पडलं होतं?

'लाल कळ दाबा'

वायपेयी हनिमून पिरियडपासून वंचित

शक्ती सिन्हा यांनी नुकतंच वाजपेयींवर 'Vajpaee, the Years that Changed India' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

जयललितांच्या मागण्या मान्य करण्यास वाजपेयींचा नकार

याच दरम्यान आउटलूक मासिकाचे संपादक विनोद मेहता वाजपेयींना भेटायला त्यांच्या घरी गेले होते. 'Editor Unpluged Media, Magnets, Netas and Me' या आपल्या आत्मचरित्रात ते लिहितात, "त्यांना बघताक्षणीच ते फार विचारत असल्याचं जाणवलं. ते खूप शांत होते. मला राहावलं नाही म्हणून मी त्यांना विचारलं, तुम्हाला कसली काळजी लागून आहे? हजरजबाबी वाजपेयी हसू दाबत म्हणाले - तुमच्यानंतर जयललितांना भेटीची वेळ दिली आहे."

नारायणन यांनी विश्वासदर्शक ठराव घ्यायला सांगितलं

सैफुद्दीन सोझ यांनी व्हिप मोडला

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपशील देताना स्वपनदास गुप्ता आणि सुमित मित्रा यांनी इंडिया टुडेच्या 10 मे 1999 रोजीच्या अंकात छापून आलेल्या त्यांच्या 'The Inside Story Is India Heading For A Two Party System' या लेखात म्हटलं होतं, "मतदानाच्या आदल्या दिवशी कांशीराम पाटण्यात होते.