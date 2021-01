मुन्शी अब्दुल करीमः महाराणी व्हिक्टोरिया यांचे भारतीय सेवकाशी प्रेमसंबंध होते?

या दोघांमधल्या संबंधाची व्याख्या कशी करायची? मी हाच प्रश्न 'Victoria and Abdul - The True Story of Queens Confident' या पुस्तकाच्या लेखिका श्रबनी बसू यांना विचारला.