मासिक पाळी आणि मानसिक आरोग्य : 'तिचे ना 'ते' दिवस असतील म्हणून फिदीफिदी हसण्यासारखी गोष्ट नाही ही'

माझ्या आधीच्या जॉबमध्ये माझी बॉस महिला होती, आणि जरा तापट होती. काहीही झालं की फायरिंग ठरलेलं असायचं. मग माझे सहकारी (यात पुरुषही आले) आणि मी एकमेकांची समजूत घालायला म्हणायचो, "जाऊ दे, she must be PMSing." म्हणजे पीएमएसने पछाडलंय तिला.