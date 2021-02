सियाचिन : जगातल्या सर्वात धोकादायक युद्धभूमीवर भारतीय सैन्यानं गाजवलेल्या पराक्रमाची कहाणी

'Beyond N J 9842 - The Siachen Saga' या पुस्तकात लेखक नितीन गोखले लिहितात, "लेफ्टनंट जनरल पदावरून निवृत्त झालेल्या संजय कुलकर्णी यांनी मला सांगितलं होतं - जमिनीपासून काही फूट उंच उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरमधून सकाळी सहा वाजता आमच्यापैकी चौघांनी खाली उड्या मारल्या."

उतरताच एका जवानाचा मृत्यू

पाकिस्तानने बर्फात घालायचे विशेष कपडे जर्मनीहून मागवले

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेश मुशर्रफ हेदेखील त्यावेळी तिथेच तैनात होते. 'In The Line Of Fire' या आपल्या आत्मकथेत ते लिहितात, "मार्चमध्ये तिथे जाण्यात यावं, असा सल्ला मी दिला. मात्र, दुर्गम भाग आणि खराब हवामानाचं कारण देत उत्तरेकडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंगने माझ्या सल्लाचा विरोध केला. 1 मे रोजी तिथे जावं, असा सल्ला त्यांनी दिला. ते कमांडर असल्यामुळे त्यांच्या आदेशाचं पालन करण्यात आलं आणि इथेच आमचं चुकलं. आम्ही पोहोचलो तेव्हा भारतीय जवानांनी आधीच उंच भागावर कब्जा केला होता."

दोन आठवडे जवानाचं पार्थिव बर्फातच

नितीन गोखले आपल्या 'Beyond N J 9842 - The Siachen Saga' या आपल्या पुस्तकात सांगतात, "संध्याकाळी इंधन संपल्याने पार्थिव दुसऱ्या दिवशी नेऊ, असं पायलटने सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी आणखी काही महत्त्वाचं काम आलं. अशाप्रकारे त्या जवानाचं पार्थिक खाली न्यायला दोन आठवडे लागले. गोरखा रोज जवानाचं पार्थिव हेलिपॅडपर्यंत न्यायचे. मात्र, हेलिकॉप्टरमध्ये जागा नसल्याने ते पुन्हा परत आणायचे."

पार्थिव थिजल्याने अडचण

ब्रिगेडियर आर. ई. विलियम्स यांनी 'The Long Road to Siachen : The Question WHY' हे पुस्तक लिहिलं आहे. यात ते लिहितात, "जखमी जवानांना हेलिकॉप्टरने खाली आणणं सोपं होतं. मात्र, मृत जवानांचे पार्थिव हेलिकॉप्टरने खाली उतरवणं तेवढंच कठीण होतं. बरेचदा आम्हाला अत्यंत अमानुष पद्धतीने पार्थिवाला दोरीने बांधून खाली ढकलावं लागे. मात्र, याशिवाय दुसरा पर्यायही नव्हता. कारण अनेक दिवस पार्थिव बर्फात राहिल्यामुळे दगडासारखे टणक व्हायचे."