NREGA Maharashtra : गावातील मनरेगाच्या कामांचं स्टेटस कसं पाहायचं?

42 मिनिटांपूर्वी

मनरेगाच्या कामाचं स्टेटस कसं पाहायचं?

इथं सुरुवातीला कामाचा वर्ग म्हणजेच प्रकार निवडायचा आहे. तुम्हाला गावातल्या सगळ्या कामांचं स्टेटस जाणून घ्यायचं असल्यास ALL हा पर्याय निवडायचा आहे.

पण जर ही सगळी माहिती एकदाच पाहायची असल्यानं मी ALL या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

शेवटी फायनान्शियल ईयर या रकान्यातील ALL या रकान्यांसमोर तुम्ही क्लिक केलं की तुम्हाला स्क्रीनवर तुमच्या गावातील गेल्या काही वर्षांतील मनरेगाच्या कामांची यादी दिसून येईल.

जॉब कार्ड कसं पाहायचं?

त्यानंतर Requested Period of Employment या रकान्यात या व्यक्तीनं रोजगारासाठी कधी विनंती केली ते दिलेलं असेल.

Period and Work on which Employment Offered मध्ये या व्यक्तीला रोजगार कधी ऑफर करण्यात आला आणि त्या कामाचं नाव काय आहे, याची माहिती दिलेली असते.