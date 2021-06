सुशांत सिंह राजपूत : आत्महत्या, ड्रग्ज, मानसिक आरोग्य अशा खऱ्या-खोट्या चर्चांमध्ये स्वप्नाळू सुशांत हरवला?- ब्लॉग

If you remember me, then I don't care if everyone else forgets- या मुराकामीच्या वाक्याचा सुशांत अनेकदा उल्लेख करायचा. 'तू माझी आठवण ठेवलीस,' तर इतर लोक विसरून गेले तरी मला काही वाटणार नाही, असा या वाक्याचा अर्थ होता.