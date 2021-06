Coke Vs Pepsi: एकमेकांना खुन्नस देत अब्जावधी डॉलर्स कमवणाऱ्या दोन कंपन्या

सुरूवात

डिस्काऊंट दिला नाही म्हणून उभं राहिलं साम्राज्य

तेवढ्याच पैशात दुप्पट

मग कोका-कोलाने काय करावं? Cola Wars Continue: Coke and Pepsi in 2010 या हार्वड बिझनेस स्कूलने प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधात लेखक डेव्हिड योफी आणि रिनी किम यांचं उत्तर देतात.

दुसरं महायुद्ध आणि पुन्हा पेप्सी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

नव्या युगाची नवी चव

Cola Wars Continue: Coke and Pepsi in 2010 यात म्हटलंय की 1963 साली पेप्सीच्या डोनाल्ड केंडल यांनी 'पेप्सी जनरेशन' ही थीम पुढे आणली. या मार्केटिंग कॅम्पेनमध्ये संपूर्ण लक्ष फक्त तरूणांवर केंद्रित केलं होतं. पेप्सी जनरेशन बंडखोर होती, जुन्या समजुती न मानणारी होती, नवं शोधणारी होती. पेप्सी वर वर चढत होतं आणि कोका-कोला पेप्सीतलं अंतर कमी कमी होत होतं.

कोका-कोलाच्या लक्षात आलं की तरूणाई हातातून निसटतेय. त्यांनी एक नवी मार्केटिंग कॅम्पेन आणली. कोका-कोलाच्या इतिहासातली सगळ्यात लोकप्रिय कॅम्पेन. त्यांनी एक गाणं काढलं, ज्याचे शब्द होते, "I like to buy the world a coke and give it company." म्हणजे मला जगासाठी एक कोका-कोला विकत घ्यायचं आहे आणि त्यांच्याशी गप्पा मारायच्या आहेत. मैत्रीचा संदेश यातून दिला होता. यात वेगवेगळ्या देशांचे, वंशांचे, रंगाचे तरूण तरूणी सहभागी झाले होते.