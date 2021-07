MPSC करणाऱ्या स्वप्नील लोणकरचे अखेरचे शब्द- 'कोरोना नसता तर ठरवलेलं सगळं साध्य झालं असतं'

'माझ्यावरही हीच वेळ आली असती'

प्लॅन बी असणं हे प्रगल्भतेचं लक्षण

आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं?

त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2020 च्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "Appointments to public services and posts under the Government shall be made without implementing the reservation as provided in the Act."