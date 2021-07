उदारीकरणाची 30 वर्षं : 'उदारीकरणामुळे जीडीपी वाढला आणि विषमताही'

37 मिनिटांपूर्वी

समाजवाद आणि मिश्र अर्थव्यवस्था

उदारीकरण होऊनही भारत मागे का?

उदारीकरणाची वेळ आणली गेली का?

आज मोदी सरकार जी भाषा वापरते त्याची सुरूवात तिथे आहे. सरकारने केाणताही व्यवसाय करू नये (Government Has No Business to do Business ) आणि 1950 ते 1990 पर्यंत जे सरकारी मालकीचे व्यवसाय आहेत त्याच्या मालकी हक्कातून बाहेर पडणे आणि जागतिक भांडवलाला त्या व्यवसायात प्रवेश देणे.