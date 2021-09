नारायणराव पेशव्यांची हत्या : आनंदीबाईंनी खरंच 'ध' चा 'मा' केला होता का?

'काका मला वाचवा'

'आनंदीबाईच दोषी' असं म्हणणारे लोक

आनंदीबाईंविरोधात पुरावा कुठे?

डॉ उदय कुलकर्णी हे मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाचे अभ्यासक आहेत आणि त्यांची आजवर सहा पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. नुकतंच त्यांचं 'The Maratha Century: Vignettes and anecdotes of the Maratha Empire' हे इंग्रजी पुस्तक प्रकाशित झालं आहे ज्यात त्यांनी 1646 ते 1829 अशा विस्तीर्ण कालखंडाचा परामर्श घेतला आहे.