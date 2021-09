शिक्षक दिन : व्हॉट्सअपवर शिक्षकांबद्दल टोमणे वाचलेल्या शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांना लिहिलेलं पत्र

प्रिय मुलांनो,

'…घरबसल्या पगार'

ऑनलाईनची धडपड

'शिक्षक' नव्हे, आता 'मार्गदर्शक'

एक इंग्लिश वाक्य मला फार आवडतं- The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see! ' खरा शिक्षक तुम्हाला कुठे बघायचं ते दाखवेल, पण काय बघायचं ते नाही सांगणार.' उत्तम शिक्षक तुम्हाला दृष्टिकोन देईल, पण दृष्टी मात्र तुम्ही तुमची वापरावी, हे सांगेल.