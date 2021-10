अमित शाह: 'अशिक्षित व्यक्ती ही देशावरचं ओझं' #5मोठ्याबातम्या

16 मिनिटांपूर्वी

1. अशिक्षित व्यक्ती ही देशावरचं ओझं- अमित शाह

2. कीर्तनकार शिवलीला पाटील यांनी मागितली माफी

3. राज्यभरात दिवसभरात 2000 पेक्षा कोव्हिड रुग्णांची संख्या कमी

4. राकेश झुनझुनवाला यांच्या हवाई कंपनीला परवानगी

5. अमृता फडणवीसांवर राष्ट्रवादीची पुन्हा टीका

'Can anyone update me - आज वसूली चालू है या बंद?' असं ट्वीट अमृता फडणवीस यांनी केलं होतं.