NDPS Act काय आहे? आर्यन खानला जामीन मिळणं का कठीण झालंय?

18 मिनिटांपूर्वी

NDPS कायदा काय आहे?

भारतामध्ये सध्या असलेल्या कायद्याचं नाव - THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, ACT, 1985

याकायद्याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना अॅड. अमित कारखानीस म्हणाले, "ही केस NDPS कायद्याखाली रजिस्टर करण्यात आलेली आहे. इतर कायद्यांपेक्षा हा कायदा वेगळा आहे. हा विशेष कायदा असल्याने यातले जामीन मिळण्याविषयीचे निकष अतिशय कठोर आहेत. नॉर्मली कोणालाही जामीन मिळणं तसं कठीण नसतं. Bail is a matter of right and arrest is an exception असं सुप्रीम कोर्टाने 1970 साली म्हटलं होतं. पण NDPS कायद्याला हे लागू पडत नाही."