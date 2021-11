भारतात गाड्यांच्या किमती वाढण्याची कारणं काय आहेत?

कार घेण्याचं स्वप्न का महागलं?

1. सेमीकंडक्टर्सचा तुटवडा

2. स्टीलच्या वाढत्या किमती

3. पार्ट्सच्या वाढत्या किमती

4. गाड्यांमधील अद्ययावत सुविधा

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, आता गाड्यांचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसंच त्यांनी चांगलं ॲव्हरेज द्यावं, यासाठी बराच तांत्रिक खर्चही कार उत्पादक कंपन्या करतात, ज्याची परतफेड मग गाड्यांच्या किमती वाढवूनच होऊ शकते. त्यामुळे गाड्यांची value किती आहे, यापेक्षा ती value for money आहे की नाही, हेसुद्धा पाहिलं जातं.