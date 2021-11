PM Kisan : पीएम किसान योजनेअंतर्गत आता 2 हजारांऐवजी 5 हजारांचा हप्ता मिळणार का? - फॅक्ट चेक

9 मिनिटांपूर्वी

2 हजार की 5 हजार?

pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर या योजनेची माहिती सांगताना स्पष्ट म्हटलंय, "Under the scheme an income support of 6,000/- per year in three equal installments will be provided to all land holding farmer families."