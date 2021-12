PM Kisan eKYC : पीएम किसान योजनेत मोठा बदल, e-KYC न केल्यास पुढचा हप्ता मिळणार नाही?

10 मिनिटांपूर्वी

eKYC कशी करायची?

eKYC म्हणजेच Electronic Know your Client. या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं तुमची ओळख पडताळून पाहिली जाते.

"eKYC is MANDATORY for PMKISAN Registered Farmers. Pls. click eKYC option in Farmer Corner for Aadhar based OTP authentication and for Biometric authentication contact nearest CSC centres" - अशी ही सूचना आहे.