Property Card Online: डिजिटल सहीचं प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन कसं काढायचं?

9 जानेवारी 2022, 16:20 IST

प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?

प्रॉपर्टी कार्ड कसं काढायचं?

त्यावर क्लिक केलं की एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. DOWNLOAD FACILITY FOR DIGITALLY SIGNED 7/12, 8A AND PROPERTY CARD - असं या पेजचं शीर्षक आहे.

ते कसं तर त्यासाठी OTP Based Login या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर Enter Mobile Numberच्या खालच्या रकान्यात तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि मग Send OTP या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. एकदा का तुम्ही या पर्यायावर क्लिक केलं की, OTP sent on your mobile असा मेसेज तिथं येईल.