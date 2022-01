गिरणी कामगार संप : मुंबईतल्या मिल बंद पडल्या आणि कामगारांची मुलं अशी अंडरवर्ल्डमध्ये गेली

31 मिनिटांपूर्वी

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया 'Let Me Say It Now' या पुस्तकात लिहीतात, "अरूण गवळी आणि अमर नाईक दोघंही गिरणी कामगारांच्या सामान्य कुटुंबातील होते. अंडरवर्ल्डमध्ये यांचा दोघांचा उदय मोठ्या झपाट्याने झाला."