विशाल फटे स्कॅम : फसव्या गुंतवणूक योजना कशा ओळखायच्या?

1 तासापूर्वी

कोणत्याही जाहिरातीच्या शेवटी फास्ट फॉरवर्ड केलेलं एक वाक्य असतं - Investment returns are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. पण हेच वाक्य खरंतर गुंतवणुकीचं सार आहे. आणि इथेच लक्ष न दिल्याने गुंतवणुकीतले सगळे पैसे गमवायची वेळ काहींवर येते.