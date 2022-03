उत्तर प्रदेश निवडणूक निकाल: या निरक्षर सासू-सुनांनी मला उत्तर प्रदेशचं राजकारण समजावून सांगितलं

47 मिनिटांपूर्वी

'आडनाव विचारा, पक्ष कळेल'

दिव्यासारख्या पसरट कुल्हडमध्ये चहा भरत भरत त्या चहावाल्या 'भैय्याने' युपीच्या राजकारणातलं अंतिम सत्य सांगितलं होतं. 'You don't cast your vote, you vote your caste' हे वाक्य जणू युपीच्या राजकारणासाठीच लिहिलं गेलं आहे.