द कश्मीर फाइल्स: काश्मीरमध्ये ‘या’ 5 कट्टरतावादी संघटनांनी पसरवला होता हिंसाचार

1. लष्कर-ए-तोयबा

पाकिस्तानच्या पाठबळावर चालणाऱ्या या संघटनेने 1990 च्या दशकात उग्र रूप धारण केलं. काश्मीर आणि भारताच्या इतर शहरांमध्येही LeT ने कारवाया घडवून आणल्या. LeT वर भारताने UAPA कायद्याखाली निर्बंध लादले, अमेरिकेने 2001 मध्ये आपल्या Terror Exclusion List मध्ये LeT चा समावेश केला. तर संयुक्त राष्ट्रांनी 2005 मध्ये त्यांच्यावर प्रतिबंध लादले.