लेझीमः मराठी लोक शिवाजी महाराजांच्या काळातही लेझीम खेळायचे का?

लेझीम कसं असतं?

लेझीमचा इतिहास काय आहे?

लेझीमचा आणखी एक पेशव्यांच्या काळातला उल्लेख याच व्यायामज्ञानकोशात आहे. दौलतराव शिंदे यांच्यासोबत असणाऱ्या कॅप्टन ब्राऊटन या ब्रिटीश अधिकाऱ्याने Letters written in a Mahratta camp during the year 1809 या ग्रंथात एका पत्रात लेझीमचा उल्लेख केलाय.