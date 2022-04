आंबेडकर जयंती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा म्हटलं होतं, भारतात लोकशाही टिकणार नाही

'India's Challenge: Will The Democratic Experiment Succeed?' या विशेष मालिकेत बीबीसीने भारताच्या या नवजात लोकशाहीचा आढावा घेतला. यात डॉ. आंबेडकरांशीही बातचीत करण्यात आली. बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार एडन क्रॉली यांनी ही मुलाखत घेतली होती.

'भारतात लोकशाही काम करणार नाही'

ती न संपणारी भाषणं... कार्लाईलने जेव्हा स्पेन्सरला कागदपत्रांचा गठ्ठा दिला तेव्हा तो काय म्हणाला, 'Oh, this endless speaking Ass in Christiandom…' मला भाषणांचा कंटाळा आलाय. आता कृती हवी.