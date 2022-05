IPL 2022: गुजरात टायटन्सला जिंकून देणाऱ्या 'किलर मिलर'विषयी तुम्हाला माहितेय का? ब्लॉग

if it's in the arc, its out of the park असं मिलरच्या बाबतीत म्हटलं जातं. एखाद्या मोठ्या प्राण्याने बारक्या प्राण्याची शिकार करावी तसं मिलर खातो चेंडूला. काऊ कॉर्नर अर्थात डीप मिडविकेट पट्यात मारायला चेंडू मिळाला तर मिलरला पाहणं खास अनुभव असतो. त्याचे निळसर झाक असलेले डोळे चमकतात. मागचा पाय आणखी मागे जातो. पाय पूर्ण रोवून मिलरची बॅट चेंडूवर असा प्रहार करते की गोलंदाजाच्या डोळ्यापुढे तारेच चमकतात.