शेती : 1985 सालापासूनचे खरेदी खत, जुने दस्त ऑनलाईन कसे पाहायचे?

खरेदी खत, जुने दस्त असे पाहा...

पण, तुम्हाला मिळकत क्रमांक माहिती नसेल तर Do you want to take Name Based Search:(Optional) या रकान्यासमोरील YES या पर्यायावर क्लिक करून सर्च करू शकता. म्हणजे नाव टाकून सर्च करू शकता.