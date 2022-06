वंध्यत्वं : 'ज्या प्रश्नाची सगळ्यांत जास्त गरज असते, तो कुणीही विचारत नाही...'

संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असताना मनाचा हिय्या करून सकारात्मकता ठेवलेली असते. त्यानंतरही आलेलं अपयश पचवत असतानाच तोंडावर मारले जाणारे 'सकारात्मक रहा'चे सल्ले अपमानजनक असतात. पण ज्या प्रश्नाची सगळ्यांत जास्त गरज असते, तो कुणीही विचारत नाही. तो म्हणजे - "Are you okay? तुम्ही दोघं ठीक आहात का?"