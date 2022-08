हिंदू राष्ट्र हा विचार कसा अस्तित्वात आला? भारत हिंदू राष्ट्र बनत आहे?

52 मिनिटांपूर्वी

End of पॉडकास्ट

प्राध्यापिका वेंडी डोनिगर अमेरिकेतील संशोधक आहेत आणि त्यांचा हिंदू धर्माचा गाढा अभ्यास आहे. त्या प्राचीन भारतात हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होतं, ही संकल्पना फेटाळून लावतात. 2014 साली उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या विरोधामुळे डोनिगर यांचं 'The Hindus' हे पुस्तक पेंग्वीन प्रकाशनाने मागे घेतलं होतं.

हिंदू राष्ट्राची वाढती मागणी

भारत हिंदू राष्ट्र बनत असल्याचे संकेत कोणते आहेत?

हिंदू राष्ट्रासाठी इतिहास आणि शालेय पुस्तकांचं पुनर्लेखन

समकालीन भारतीय इतिहासाचे प्राध्यापक आणि 'RSS, School Texts and the Murder of Mahatma Gandhi' या पुस्तकाचे सहलेखक आदित्य मुखर्जी यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. कट्टरतेने इतिहासाची जागा घेतली आहे आणि हा खरा धोका आहे, असं ते म्हणाले होते.