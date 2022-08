राहुल देशपांडेंनी लालसिंह चड्ढाचं कौतुक केल्यानं नेटकरी नाराज का झाले?

56 मिनिटांपूर्वी

राहुल यांच्या या दुसऱ्या पोस्टचं काहींनी समर्थन केलंय तर काहींनी यावर टीका केली आहे. संगीतकार आणि लेखक आशुतोष जावडेकर म्हणतात, "मूळ पोस्ट मध्ये film with lot of heart it आणि it stirs you from within असे लिहिले आहे. ते आणि हा खुलासा यांचा ताळमेळ बसत नाही आहे. एकतर विरोध स्वीकारून शांत आपल्या मताशी ठाम राहावे. किंवा सरळ निःसंदिग्ध शब्दात माफी मागावी. ते न केल्याने काय होते आहे हे वरती सगळ्या कॉमेंट सांगत आहेतच ! प्रीमियम साठी अनेकदा अनेक जण बोलावतात. आपण कुठे जावे हे अखेर आपल्या हातात असते. आणि त्यावर व्यक्त झाले की त्याची जबाबदारी आपलीच असते. जनमानस म्हणून एक गोष्ट असते ना अखेर. तिला किती गृहीत धरायचे याचे गणित आधी आमिरचे चुकले आणि मग राहुलचे. बाकी अमीर खान याच्या इस्लाम प्रेमाविषयी काय सांगावे. त्यालाही माझा विरोध नाही. हवे त्याने हवे त्या धर्माची उपासना करावी, री ओढावी. पण आपल्या धर्मातील विसंगती टिपण्याचे जर धाडस नसेल तर दुसऱ्याच्या धर्मात ढवळाढवळ करायला जाऊ नये. बाकी आमिर व्यवसाय जाणतो. त्याने लवकर पद्मनाभ मंदिरावर पिक्चर आणला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही."