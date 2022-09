किंग कोब्रा : अत्यंत विषारी, 3-5 फूट फणा काढणारा साप समोर आला तरी घाबरू नका; कारण...

'आम्ही पकडलेल्या सापांना सोडून देतो'

'किंग कोब्रा माणसांना घाबरतो'

किंग कोब्रा किंवा कोणत्याही सापाला मारणं हा वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे, असं क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि वर्मा यांनी सांगितलं आहे. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) च्या मते किंग कोब्रा ही नष्टप्राय प्रजाती आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.