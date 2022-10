'रेखाला पाहताना आपलं वय वाढल्याची जाणीव होते, ते जास्त त्रासदायक वाटतं'

18 मिनिटांपूर्वी

End of पॉडकास्ट

मला रेखाचा पहिला हिंदी चित्रपट 'सावन भादों' अस्प्ष्टपणे आठवतोय. त्यात स्पष्टपणे लक्षात ठेवण्यासारखं काहीच नव्हतं. या सिनेमातली रेखासुद्धा आठवणीत राहील अशी अजिबात नव्हती. त्या काळात रेखाबद्दल प्रमाणबद्ध फिगर असलेल्या झीनत अमानने म्हटलं होतं, ''If i am a sweet pea, Rekha is a potato.''