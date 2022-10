सेक्सटॉर्शन: मुलाच्या आत्महत्येनंतरही ब्लॅकमेलर्स मागतच होते पैसे

18 मिनिटांपूर्वी

सेक्सटॉर्शन कसं होतं?

त्या सांगतात, "व्हॉट्सअपवर एक मेसेज येतो. त्या अकाऊंटला सुंदर मुलीचा फोटो असतो. Hi, how are you असं म्हणून बोलणं सुरू केलं जातं. मग चॅटिंग सुरू झालं की तिकडून मागणी केली जाते की आपण व्हीडिओ कॉलवर बोलूया. व्हीडिओ कॉल सुरू झाला की, ती समोरची व्यक्ती न्यूड होते आणि आपल्यालाही प्रेशराईज केलं जातं की न्यूड व्हा.