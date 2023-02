बिकिनी वॅक्स करावं का? त्यामुळे खरंच योनीमार्गाची स्वच्छता होते की...?

1 तासापूर्वी

यामागे काय कारण असावे?

योनीमार्गावरील केस पूर्णपणे काढावे का?

End of पॉडकास्ट

योनीमार्गाच्या स्वच्छतेसाठी इंटिमेट वॉश गरजेचे?

वॅक्सिंग, इंटिमेट वॉश किंवा जाहिरातींमधून भडीमार केले जाणारे अनेक प्रॉडक्ट्स न वापरताही, आपण अगदी साध्या-सोप्या पद्धती वापरल्या, मूलभूत काळजी घेतली, तर योनीमार्ग स्वतःला स्वच्छ ठेवू शकतो. (Vagina can keep itself clean.)