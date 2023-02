एखाद्या मालमत्तेचे आतापर्यंतचे सगळे व्यवहार एकाच ठिकाणी कसे पाहायचे?

ई-सर्च म्हणजे काय?

ई-सर्च कसं करायचं?

पण, तुम्हाला मिळकत क्रमांक माहिती नसेल तर Do you want to take Name Based Search:(Optional) या रकान्यासमोरील YES या पर्यायावर क्लिक करून सर्च करू शकता. म्हणजे नाव टाकून सर्च करू शकता.