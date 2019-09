ग्रेटा थुनबर्गच्या लढ्याला यश येणार का?

View this post on Instagram

Begegnung am Rande des Klimagipfels der Vereinten Nationen: Kanzlerin Merkel trifft die junge Klimaschutzaktivistin @GretaThunberg. --- Encounter on the sidelines of the @UnitedNations Climate Change Summit: Chancellor #Merkel meets young climate protection activist Greta Thunberg. . . . #Klima #Klimaschutz #UN #Klimawandel #Weltklimagipfel #Kanzlerin #Bundeskanzlerin #climatechange #climate #summit