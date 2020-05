कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेत उसळली दंगल, जमावाने पेटवलं पोलीस स्टेशन

Image copyright Getty Images

अमेरिकेतील मिनिआपोलिसमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून तीव्र निदर्शनं सुरू आहेत. 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉइड यांना ताब्यात घेत असताना पोलिसांकडून त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर शहरात हिंसाचार उसळला.

या आंदोलकांनी आज मिनिआपोलिसमधलं एक पोलीस स्टेशन पेटवून दिलं.

जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या गळ्यावर गुडघा ठेऊन बसलेल्या एका पोलीस ऑफिसरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये जॉर्ज आपल्याला श्वास घेता येत नसल्याचं या पोलिसांना सांगतानाही दिसत आहेत.

'हे आंदोलक जॉर्ज यांच्या नावाला काळिमा फासण्याचं कृत्य करत आहेत,' असं म्हणत राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी नॅशनल गार्डला परिस्थिती नियंत्रणात आणायला सांगितलंय.

पोलिसांकडून कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिकांच्या होणाऱ्या हत्यांविषयीची खदखद या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा उफाळून आलीय. केंटुकीमध्येही असंच ब्रिओना टेलर प्रकरण घडलं होतं.

या चार पोलिसांवर जॉर्ज यांच्या खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या कुटुंबाने केलीय. तर आपण अजूनही याविषयीचे पुरावे गोळा करत असल्याचं सरकारी वकिलांनी म्हटलंय.

तर या प्रकरणाचं वार्तांकन करणाऱ्या CNN च्या पत्रकारांना शुक्रवारी ते लाईव्ह असतानाच अटक करण्यात आली. पोलिसांनी सूचना देऊनही ते जागेवरून न हलल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. मिनिआपोलिसच्या गव्हर्नरनी या अटकेबद्दल माफी मागितल्यानंतर तासाभराने या टीमला सोडून देण्यात आलं.

या घटनेचा निषेध अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क, लॉस अँजेलिस, शिकागो, डेन्व्हर, फिनीक्स आणि मेंम्फीस या शहरांमध्येही करण्यात आलाय.

तर डोनाल्ड ट्रंप यांनी याविषयी केलेलं ट्वीट वादात सापडलंय. 'When the looting starts, the shooting starts' असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं होतं. पण अशाने ते हिंसाचाराचं उदात्तीकरण करत असल्याचं ट्विटरने म्हटलं आणि त्यांच्या या ट्वीटवर 'पब्लिक इंटरेस्ट नोटीस' लावली.

या प्रकरणातल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत असं मिनिआपोलिसचे महापौर फ्रे यांनी म्हटलंय. या चारही पोलीस ऑफिसर्सना बडतर्फ करण्यात आलंय.

"पण याने मला माझा भाऊ परत मिळणार नाही," जॉर्ज फ्लॉईड यांचा भाऊ फिलोनाईज यांनी सीएनएनला सांगितलं.

"माझ्या भावाला दिवसाढवळ्या मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात यावी," असं सांगताना त्यांच्या डोळ्यांना अश्रूंच्या धारा लागल्या होत्या.

कृष्णवर्णीयांचे असे मृत्यू पाहून आपण व्यथित झाल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

युनाटेड नेशन्सच्या मानवी हक्क प्रमुख मिशेल बॅशलेट यांनीही फ्लॉईड यांच्या मृत्यूचा निषेध केलाय.

तर फ्लॉईड यांचा व्हिडिओ पाहून राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप व्यथित झाल्याचं व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कायली मॅकएनानी यांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं. "या प्रकरणी न्याय मिळावा अशी त्यांची इच्छा आहे," त्यांनी सांगितलं.

जॉन बोएगा, लब्रॉन जेम्स, बियॉन्से आणि जस्टीन बिबर या सेलिब्रिटींनीही या घटनेचा निषेध केलाय.

जॉर्ज फ्लॉईड यांच्यासोबत काय घडलं?

बनावट चलनाविषयीची एक तक्रार मिनिआपोलिसच्या पोलिसांकडे आली होती. यावर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांनी सोमवारी फ्लॉईड यांची गाडी रोखली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार - त्यांना कारपासून दूर जाण्यास सांगण्यात आलं, याचा त्यांनी प्रतिकार केल्यानंतर त्यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या.

या घटनेच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हा वाद नेमका सुरू कसा झाला हे दिसत नाही. पण जॉर्ज फ्लॉईड जमिनीवर पडलेले आहेत आणि एक श्वेतवर्णीय अधिकारी त्यांच्या गळ्यावर गुडघा दाबून बसल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसतंय. "प्लीज, मला श्वास घेता येत नाहीये," आणि "माझा जीव घेऊ नका," अशी विनवणी फ्लॉईड करत आहेत.

डेरीक शॉव्हिन, टू थाओ, थॉमस लेन आणि जे अलेक्झांडर क्युएंग हे चौघे ऑफिसर या घटनेशी संबंधित असल्याचं उघडकीला आलंय.

यापैकी डेरीक शॉव्हिन हे फ्लॉईड यांच्या अंगावर गुडघा दाबून बसल्याचं स्थानिक माध्यमांनी म्हटलंय.

हे सगळे पोलीस अधिकारी चौकशीसाठी सहकार्य करत असल्याचं मिनिआपोलिस पोलीस ऑफिसर्स फेडरेशनने म्हटलंय.

