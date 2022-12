'फिमेल ऑरगॅझम'चा पहिल्यांदा अभ्यास करणारी राजकन्या : मारी बोनापार्ट

राजघराण्यात जन्म

स्री लैंगिकतेचा अभ्यास

1942मध्ये त्यांनी ए. ई. नर्जानी या टोपणनावाने याविषयीचा एक लेख प्रसिद्ध केला. नाव होतं, "महिलांना ऑरगॅझम न येण्यामागची पडण्यामागची शारीरिक कारणं" (Notes on the anatomical causes of frigidity in women)