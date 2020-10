अझरबैजान-आर्मेनियामधल्या संघर्षाचं नेमकं कारण काय आहे?

या युद्धाचे जागतिक परिणाम काय?

अझरबैजानशी रशिया चांगले संबंध राखून आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे रशिया या दोन्ही देशांना शस्त्रास्त्रं पुरवतो. Organization for Security and Co-operation in Europe या संघटनेचा 'मिन्स्क ग्रुप' हा गट नागोर्नो-कोराबाख वाद सोडवण्याचा प्रयत्न गेली तीन दशकं करतेय. याचं अध्यक्षपद रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकेकडे संयुक्तपणे आहे.