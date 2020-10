कॅंडिस मामा: '...आणि मी माझ्या वडिलांच्या मारेकऱ्याची गळाभेट घेतली'

मात्र, वडिलांची हत्या कशी झाली, याचे तपशील तिच्या आईने तिला कधीच सांगितले नव्हते. वयाच्या 9 व्या वर्षी जेव्हा तिने 'Into The Heart of Darkness - Confession of Apartheid assasins' हे पुस्तक चाळलं त्यात तिला ते तपशील कळले.