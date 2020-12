ब्रेक्झिट : ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघात ऐतिहासिक व्यापारी करार

The deal Is in. म्हणजेच अखेर करार झाला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी नाताळाच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही हात उंचावलेला एक फोटो आणि त्यावर हे वाक्य असलेलं ट्वीट केलं.