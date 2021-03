एकीकडे 'क्वाड', दुसरीकडे 'ब्रिक्स', भारत चीनसोबतचा समतोल कसा साधणार?

भारत चीनसोबत समतोल कसा साधतो?

ब्रिक्स अधिक मजबूत संघटना आहे का?

परराष्ट्र मंत्र्यांचं चीनबाबतचं धोरण

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतंच 'The Indian way: Strategies for an Uncertain World' हे पुस्तक लिहिलं आहे. यात एक संपूर्ण प्रकरण चीनविषयी आहे. चीनला मॅनेज करायला हवं, हाच या प्रकरणाचा सारांश आहे.