पाकिस्तान : 12 व्या वर्षी अपहरण, धर्मांतर आणि अपहरणकर्त्याशीच लग्न

मारियाला मदत करण्यासाठी युकेतल्या एका स्वयंसेवी संघटनेने आणि Aid to the Church in Need या संस्थेने 12,500 नावं असलेली एक याचिका युके सरकारला दिली आहे. यावर युकेतल्या 30 पेक्षा जास्त खासदाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मारियाला युकेमध्ये आश्रय देण्यात यावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.