मोसादने लाखो ज्यूंची हत्या घडवून आणणाऱ्या आयकमेनला कसं पकडलं?

मोसादच्या गुप्तहेरांची टीम अर्जेंटिनात पोहोचली

आइकमेनला पकडण्याची मोहीम एक दिवस पुढे ढकलली

मोसादच्या मोहिमेविषयी 'The Greatest Mission Of The Israeli Secret Service Mossad' या आपल्या पुस्तकात मायकल बार जोहार आणि निसिम मिशाल लिहितात, "इसेर हॅरलसाठी याचा अर्थ होता की, आइकमेनच्या अपहरणाची योजना एकतर 19 तारखेपर्यंत स्थगित करावी किंवा ठरल्याप्रमाणे त्याला 10 मे रोजी अटक करून पुढचे 9-10 दिवस कुठेतरी लपवून ठेवावं."