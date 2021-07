China 'CPC 100th Anniversary': चीनमधल्या घडामोडींना नवं वळण देणाऱ्या 11 घोषणा

1. 100 फुलं फुलू देत - 1956

"100 फुलं फुलू देत, शंभर विचारसरणीमध्ये स्पर्धा होऊ दे" (let a hundred flowers bloom, let a hundred schools of thought contend) या माओ यांनी वापरलेल्या ओळी होत्या ख्रिस्तपूर्व 221 या काळातल्या.