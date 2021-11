पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांनी मिळाली कोव्हॅक्सिनला मंजुरी? पाहा WHO ने काय म्हटलं?

भारतात तयार करण्यात आलेल्या कोरोना विषाणूवरील कोव्हॅक्सिन लशीला जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने मान्यता दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 20 परिषदेसाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी WHO चे महासंचालक टेड्रोस घेब्रेयेसस यांची वैयक्तिक भेट घेतली. या लशीच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी देण्यासाठी त्यांनीच घेब्रेयेसस यांना गळ घातल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियानं त्यांच्या एका वृत्तामध्ये सुत्राच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे.

याचं उत्तर देत WHO च्या एका अधिकाऱ्यानं ट्वीट करत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"कोव्हिडच्या लशीचा आपत्कालीन वापर करण्याची मंजुरी देण्याची WHO ची प्रक्रिया कडक नियमानुसार, शास्त्रीय आणि काही मानकांर आधारित आहे. त्यात एका तांत्रिक सल्लागार समुहाच्या बाह्य तज्ज्ञांना सहभागी केलं जातं. ते निर्माते आणि इतरांच्या माहितीचा अभ्यास करतात आणि लस किती उपयोगी आणि सुरक्षित आहे याची माहिती घेतात," असं WHO च्या जनसंपर्क विभागाच्या संचालिका गॅबी स्टर्न यांनी म्हटलं आहे.

कोव्हॅक्सिनला मंजुरी

भारतात तयार करण्यात आलेली कोरोना विषाणूवरील लस कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच WHO नं आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करणारी कंपनी भारत बायोटेक आणि WHO यांच्यात या विषयावर चर्चा सुरू होती.

WHO नं बुधवारी सादर केलेल्या एका निवेदनात, भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन परिस्थितीत वापरासाठीच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्तावित करत असल्याचं म्हटलं होतं.

"WHO नं भारत बायोटेकद्वारे निर्मित कोव्हॅक्सिनला 'आपत्कालीन' वापराच्या यादीत समाविष्ट केलं आहे. आता कोव्हिडला आळा घालणाऱ्या लशींच्या यादीत आणखी एका नावाचा समावेश झाला आहे," असं WHO नं सांगितलं.

"WHO ने तयार केलेल्या टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुप, ज्यात जगभरातील नियंत्रक तज्ज्ञ असतात त्यांना कोव्हॅक्सिन ही लस कोव्हिड 19 पासून संरक्षण करण्यासाठी WHO च्या मानकांप्रमाणे असल्याचं आढळलं आहे. या लशीचे फायदे धोक्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. त्यामुळं जगभरात तिचा वापर करता येऊ शकतो," असंही WHO च्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.