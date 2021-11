प्रियांका चोप्रानं सोशल मीडियावरून जोनास आडनाव हटवल्यानंतर सुरू झाल्या 'या' चर्चा

50 मिनिटांपूर्वी

निक जोनासनं त्याचा जिममध्ये वर्क आउट करत असतानाचा व्हीडिओ इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला होता. त्यावर कमेंट करताना प्रियांका चोप्रानं म्हटलं की, "Damn! I just died in your arms…"