पर्यावरण दिन विशेष : प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर थांबू शकतो का?

25 मिनिटांपूर्वी

द ग्रेट पॅसिफिक गार्बेज पॅच

बाटलीबंद पाण्याचा उगम

कॅलिफोर्नियात राहणारे पीटर ग्लिक एक शास्त्रज्ञ आहेत आणि त्यांनी पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरवर Bottled and Sold- The story of our obsession with Bottled Water हे पुस्तक लिहिलंय. ते सांगतात की, "आत्ता मी तुम्हाला हे नक्कीच सांगू शकतो की तुम्हाला पाण्याची बॉटल कुठे विकत मिळेल, पण जवळचं प्याऊ कुठे आहे, मलासुद्धा माहिती नाही."