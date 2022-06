जेव्हा पहिल्या महायुद्धात फ्रान्सने उभं केलं होतं खोटं पॅरिस

1 तासापूर्वी

आकाशातून बॉम्बचा वर्षाव

प्रकाशाचा खेळ

लेखासोबत काही फोटोही छापण्यात आले होते. या फोटोंचं शीर्षक होतं 'A Fake Paris Outside Paris : A City Created To Be Bombed' (पॅरिसच्या बाहेर आणखी एक नकली पॅरिस : बॉम्बहल्ल्यासाठी उभारण्यात आलेलं शहर).

योजनेच्या शिल्पकाराच्या नावाविषयी गुप्तता

(गॅविन मॉर्टिमर इतिहासकार आणि लेखक आहेत. त्यांचं 'David Stirling: The Phoney Major: The Life, Times and Truth about the Founder of the SAS' हे पुस्तक प्रकाशित झालंय. हा लेख त्यांनी बीबीसी हिस्ट्रीएक्स्ट्रासाठी लिहिला आहे.)