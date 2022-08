सलमान रश्दी : मुंबईत जन्मलेल्या रश्दींच्या एका पुस्तकाने संपूर्ण जग असं ढवळून निघालं

33 मिनिटांपूर्वी

नंतर रश्दींनी Haroun and Sea of stories (1990), Imaginary homelands (1991), East-West (1994), The Moor's last sigh (1995) आणि आणखी काही पुस्तकं लिहिली. Midnight's children या पुस्तकावर लंडनमध्ये एक नाटक रचण्यात आलं. त्यातही रश्दी यांनी सहभाग नोंदवला.