बीबीसीला झाली 100 वर्षं, जाणून घ्या 10 रंजक गोष्टी

6 मिनिटांपूर्वी

1. पहिलं रेडिओ स्टेशन

2. वर्ल्ड सर्व्हिसची सुरुवात

5. बीबीसीच्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला निवेदक

6. दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट

7. बीबीसी टीव्ही जगभर पोहोचला

या शो साठी ब्रिटिशांचं योगदान म्हणून बिटल्सने एक नवीन गाणं सादर केलं, All you need is love. हे गाणं अतिशय लोकप्रिय झालं.